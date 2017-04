Inbreker overlopen bij inbraak in Drachten

Publicatie: zo 23 april 2017 00.25 uur

DRACHTEN - Een inbreker is zaterdagavond rond 22.45 overlopen toen hij en een maat aan het inbreken waren bij een woning aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten. De bewoner kon één van de twee daders aanhouden en overleveren aan de politie.

De politie is direct een zoektocht in de buurt begonnen om de tweede dader te zoeken. De dader was er van door gegaan op een damesfiets. De politie heeft onderzoek gedaan bij de woning waar ze inbrekersgereedschap vonden in de dakgoot van de woning. Het is nog onbekend wat er buit is gemaakt bij de inbraak.