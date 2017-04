Nieuw gekochte auto vliegt zelfde dag in brand

Publicatie: za 22 april 2017 20.30 uur

GARYP - De bestuurder van een VW Bora had zaterdag een echte pechdag. De man had net een tweedehands auto gekocht. Omstreeks 19.00 uur ging het mis toen hij met zijn auto over de Wâldwei (N31) richting Leeuwarden reed. De man hoorde een knal en de auto vloog in brand.

De bestuurder wist zijn voertuig nog op tijd aan de kant te zetten langs de oprit van de bushalte terwijl het vuur aan de achter- en onderkant van de auto steeds meer toenam. De brandweer van Burgum moest er aan te pas komen om het vuur te doven. Omstanders hadden nog een brandblusser ingezet maar daarmee was de brand nog niet geblust. Berger Tolman heeft vervolgens de auto en bestuurder meegenomen.