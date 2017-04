Bestuurster gewond bij aanrijding Trekwei

Publicatie: za 22 april 2017 18.58 uur

DRIEZUM - Bij een ongeval op de kruising Trekwei /Eastwâld onder Driezum is een bestuurster van VW Up gewond geraakt. Zij reed op de Trekwei en kwam vanuit Dokkum. Ter hoogte van de kruising Eastwâld wilde een bestuurster van een Skoda de kruising oversteken maar zag waarschijnlijk de van rechts komende VW Up niet. Een aanrijding was het gevolg.

Er kwamen twee ambulance's ter plaatse. De bestuurster van de VW Up is met onbekende verwondingen naar het MCL in Leeuwarden gebracht. Een inzittende van de andere auto, een kindje, is door het ambulance personeel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De beide auto's raakten zwaar beschadigd. Berger Boersma heeft de auto's afgesleept.

FOTONIEUWS