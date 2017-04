Koningsspelen in Gorredijk

Publicatie: za 22 april 2017 15.15 uur

GORREDIJK - Bij de basisscholen in Gorredijk stond vrijdag, de laatste dag voor de meivakantie, in het teken van de jaarlijkse Koningsspelen. De leerlingen begonnen de dag met een feestelijk ontbijt op school, aangeboden door Jumbo-supermarkten.

Op het schoolplein werd vervolgens een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest gehouden met als doel te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk is. Het allerbelangrijkste is dat het vooral leuk is.

FOTONIEUWS