Marumer gepakt voor bezit nepvuurwapens

Publicatie: za 22 april 2017 11.24 uur

LEEUWARDEN - De politie heeft vrijdagavond op één van de perrons op het treinstation van Leeuwarden een 26-jarige man uit Marum aangehouden. Hij had twee vuurwapens bij zich. Een verontruste treinreiziger meldde dit bij dienstdoende agenten die voor een controle op het station aanwezig waren.

De agenten zagen de man gehurkt op de grond zitten, geheel in het zwart gekleed en met een zonnebril op. Op de grond voor hem lagen twee vuurwapens. Agenten grepen de man, brachten hem onder controle en boeiden hem. Hij is meegenomen naar het bureau. De twee wapens zijn in beslag genomen. Al snel werd duidelijk dat de wapens nep waren.