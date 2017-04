Politie-achtervolging eindigt in Morra

Publicatie: za 22 april 2017 10.38 uur

MORRA - De politie heeft vrijdagnacht jacht gemaakt op een 22-jarige automobilist uit Hoogezand. De man had volgens een getuige drugs gebruikt en was vervolgens in de auto gestapt. De man sloeg in de stad Groningen op de vlucht toen hij de politie zag. Na een lange achtervolging kon hij uiteindelijk ingerekend worden in Morra.

Middelvinger voor politie

De getuige had de politie gebeld omdat deze bang was dat er mogelijk ongelukken zouden gebeuren. Het roekeloze rijgedrag werd agenten direct duidelijk toen ze hem op de Rijksweg in de stad zagen rijden en probeerden staande te houden. Al snel werd duidelijk dat de man niet wilde stoppen voor de politie. Zo opende hij één van zijn autoruiten en liet door middel van zijn middelvinger zien dat hij niet mee ging werken.

Met meerdere politieauto's werd de achtervolging ingezet. Bij Winsum werd geprobeerd om de auto tot stoppen te dwingen. De 22-jarige reed daar bewust tegen een politieauto aan en hij wist te ontkomen. Meerdere keren werd de route Wehe-den Hoorn, Leens en Eenrum gereden. De automobilist reed met hoge snelheid en nam veel risico. De politie besloot daarop om de achtervolging af te breken en door te gaan met een onopvallende politieauto die op gepaste afstand bleef volgen.

De man reed vanuit Hoogezand naar Lauwersoog. Daar reed hij de zeedijk op. Door tegen een hek te botsen wist de man ook daar weer te ontkomen. Uiteindelijk reed de bestuurder op de Lauwersseewei (N361) ter hoogte van Morra in de berm. Zijn auto kwam daar stil te staan.

Tijdens de aanhouding weigerde de bestuurder uit te stappen. Agenten sloegen daarop een autoruit in. De automobilist verzette zich hevig. Er moest pepperspray aan te pas komen om hem uit zijn auto te krijgen. Vervolgens werd de 22-jarige aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar weigerde hij iedere medewerking, waaronder een bloedproef. De verdachte werd in een politiecel ingesloten. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.