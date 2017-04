Woninginbraak aan Berkelaan in Drachten

Publicatie: za 22 april 2017 10.35 uur

DRACHTEN - Een woning aan de Berkelaan in Drachten is donderdagavond het doelwit geworden van het inbrekersgilde. De inbraak zou plaatsgevonden hebben omstreeks 21.30 uur. Men wist binnen te komen door een raam te vernielen.

Er is aangifte bij de politie gedaan maar de politie weet nog niet wat er precies is gestolen. De zaak is in onderzoek.