Drachtster zakkenroller betrapt in Heerhugowaard

Publicatie: za 22 april 2017 10.09 uur

DRACHTEN - Een 16-jarige jongen uit Drachten is vrijdagmiddag rond 15.00 uur aangehouden in de omgeving van het Stationsplein in Heerhugowaard. De jongeman is aangehouden als verdachte voor winkeldiefstal en zakkenrollen.

Op het station probeerde de man een telefoon te pikken uit de jaszak van een vrouw. Op het moment dat het slachtoffer een berichtje krijgt merkt zij dat haar telefoon niet meer in haar jaszak zit. Het geluid komt vlak achter haar vandaan. Daar staan twee mannen en één van de mannen heeft haar telefoon in zijn handen. Het slachtoffer krijgt de telefoon terug en de mannen gaan er vandoor.

Agenten zoeken in de omgeving naar de verdachten. Enige tijd later komt er een melding van winkeldiefstal met exact hetzelfde signalement. Agenten weten korte tijd later de 16-jarige jongen uit Drachten aan te houden. Op zak heeft hij dan het gestolen luchtje. De jongen is voor onderzoek aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De andere man is niet gevonden.