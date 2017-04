Lidewij Bergsma: 'Ik heb ervan genoten'

Publicatie: vr 21 april 2017 22.30 uur

BURGUM - "Ik heb ervan genoten." Dat was de afsluitende zin van Lidewij Bergsma, zij nam donderdagavond afscheid van de raad, ze krijgt een baan in Nijmegen en dat is uiteraard niet te combineren met een raadszetel in Tytsjerksteradiel. Ze kreeg van het college en de raad een warm afscheid, burgemeester Jeroen Gebben sprak haar toe.

Hij refereerde nog even aan het begin van haar politieke carrière als raadslid, zij was met 18 jaar het jongste raadslid in Fryslân en dat betekende, aldus de burgemeester: "Dat we er meteen een tv ster bij kregen, zo’n beetje alle beschikbare media toonden belangstelling. Het betekende ook een forse daling van de gemiddelde leeftijd van de raad."

"Toch was Lidewij niet een typische vertegenwoordiger van de jongeren, ze toonde souplesse en paste wonderwel in wat al gauw ‘Lolkjes Angels’ ging heten, de vrouwelijke drie’mans’ fractie van de VVD, aangevoerd door Lolkje Efdé."

De burgemeester prees haar scherpheid van geest, haar gevatheid en haar bevlogenheid. Ze had veel juridische kennis als afgestudeerd jurist. "Lidewij, bedankt voor je inzet en je scherpzinnigheid en wij wensen je veel succes in je nieuw baan." En nadat het afscheidnemende raadslid fors in de bloemen was gezet en de traditionele cadeaus namens de raad had ontvangen, nam ze zelf het woord.

"Ik heb ontzettend veel geleerd in deze periode, van de andere raadsleden, maar vooral van mijn fractiegenoten Nynke (Koopmans) en Lolkje (Efdé). Ik voelde mij in de raad soms wel de luis in de pels, een rol die ik niet onprettig vond. Ik heb ervan genoten om deel te mogen uitmaken van deze raad, de samenwerking was altijd heel prettig."

Haar opvolger was ook aanwezig, hij, Thorwald van der Tooren, wordt in de volgende raadsvergadering ingehuldigd. Er was nog meer te doen in de persoonlijke sfeer, zo werd Henk Siegers benoemd tot vervanger van de met gezondheidsklachten kampende Jasper Agema (CDA). Siegers is geen onbekende in het politieke bestel van Tytsjerksteradiel en hij hoefde naar eigen zeggen ook niet lang na te denken toen hij werd gevraagd om als stand-in te fungeren.

De vergadering begon met een door burgemeester Jeroen Gebben uitgesproken kort in memoriam van oud-raadslid Martsje Andringa die enige tijd gelden op 80-jarige leeftijd overleed. Gebben roemde haar betrokkenheid, haar warme persoonlijkheid: "Se wie hiel serieus, it wolwêzen fan de minsken hie har spesjale oandacht, neist it ûnderwiis en de âldereinsoach. Wy betinke har mei respekt en wy hoopje dat har neisten hjir oanwêzich dêr treast yn fine sille."

