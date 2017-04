Hogere straf voor overval op vrachtwagenchauffeur

Publicatie: vr 21 april 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - Twee broers uit Appingedam (23) zijn voor de overval op een vrachtwagenchauffeur uit Kollumerzwaag door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De straf is gelijk aan het vonnis van de rechtbank. Een derde verdachte, een 24-jarige Groninger, kreeg een hogere straf dan bij de rechtbank.

De Groninger kreeg, net als zijn medeverdachten, een gevangenisstraf van 3,5 jaar. De rechtbank had hem op 7 juli vorig jaar nog veroordeeld tot drie jaar cel. Het gerechtshof zag geen aanleiding om aan deze verdachte een lagere straf op te leggen. De broers -een tweeling- kregen van de rechtbank een hogere straf omdat ze een strafblad hebben. Een vierde verdachte, een 28-jarige Groninger, was niet in beroep gegaan. Hij kreeg van de rechtbank ook drie jaar cel.

Het viertal deed in de nacht van 2 februari vorig jaar een -mislukte- poging om een chauffeur uit Kollumerzwaag te overvallen. De man was tegen vier uur op weg naar zijn wagen, toen vier met bivakmutsen getooide overvallers op hem af renden en hem bespoten met pepperspray. De chauffeur verweerde zich door met zijn koelbox om zich heen te slaan.

Toen de man ten val kwam, gingen de overvallers er met de koelbox vandoor, waarschijnlijk dachten ze dat het een geldcassette was. De chauffeur had altijd cash geld bij zich, dat bewaarde hij echter in een aktetas. De overvallers werden tussen Feanwâlden en Quatrebras aangehouden. Onderweg hadden ze een pistool uit de auto gegooid.

In de auto lagen bivakmutsen en het deksel van de koelbox. Kollumerzwaag stond in het navigatiesysteem. De vier hebben de overval volgens het hof professioneel voorbereid. De verdachten moeten aan het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 2400 euro betalen. De chauffeur kampt sinds de overval met psychische en fysieke klachten. De man is nog steeds schrikachtig en op zijn hoede.