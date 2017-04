Dolle rijder uit Drachten is van de drugs af

Publicatie: vr 21 april 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige inwoner van Drachten zorgde voor levensgevaarlijke verkeerssituaties, nadat hij op 14 april vorig jaar in Joure was betrapt op gratis tanken. De man was aangesproken door een getuige, die de achtervolging inzette toen de Drachtster in zijn auto wegreed. De man reed via Scharsterbrug en Sint Nicolaasga richting Lemmer. Hij reed veel te hard en creëerde een paar keer hachelijke situaties door vlak langs fietsers en andere kwetsbare weggebruikers te rijden.

'Het was een dollemansrit', zei rechter Nynke Vlietstra vrijdag tegen de Drachtster. Hij werd uiteindelijk Sint Nicolaasga klemgereden, nadat hij een vrouw die haar hond uitliet bijna van de sokken had gereden. De man had speed geslikt, een joint gerookt en hij had een zak wiet in de auto. Hij zat destijds in een slechte fase van zijn leven: hij gebruikte verschillende soorten drugs en medicijnen door elkaar en hij kwam veelvuldig in aanraking met politie en justitie.

Na de dollemansrit heeft hij twee maanden vastgezeten, waarna hij werd opgenomen in een ontwenningskliniek. Met succes: inmiddels is hij afgekickt en gaat het een stuk beter met hem. Dat was de rechter ook opgevallen. 'U ziet er veel beter uit dan op de politiefoto's', zei Vlietstra. Zij 'beloonde' de verdachte voor de positieve stappen die hij heeft genomen, door hem niet terug naar de gevangenis te sturen.

De Drachtster kreeg niet een langere gevangenisstraf dan de twee maanden die hij al heeft uitgezeten. Verder legde de rechter drie maanden cel voorwaardelijk op. De Drachtster kreeg wel een harddrugsverbod en hij komt onder toezicht van de reclassering. Voor het gevaarlijke rijgedrag legde de rechter een rijontzegging van zes maanden op, plus vier maanden voorwaardelijk.