Werkstraf en behandeling voor ex-ghb gebruikers

Publicatie: vr 21 april 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Twee ex-ghb gebruikers uit Drachten moesten zich vrijdag in Leeuwarden voor de politierechter verantwoorden. Het duo, beide 23 jaar oud, werd op 3 december 2015 in een auto aangehouden op de Omloop in Drachten. De eigenaar van de auto, een 22-jarige inwoner van Harkema, was eerder in verband met drugs met de politie in aanraking gekomen. In het voertuig lag een fles ghb.

Het wrange van het verhaal was dat de Harkemaster niet voor de rechter hoefde te verschijnen voor het bezit van de harddrug. Hij had gezegd dat hij er niets mee te maken had. Verder bewijs was er tegen hem niet. De Drachtsters waren beide regelmatige ghb-gebruikers. Volgens eigen zeggen zijn ze nu een andere weg ingeslagen en proberen ze clean te worden en te blijven.

Een van de twee was op 13 februari vorig jaar op de Kaden aangehouden terwijl hij duidelijk onder invloed was. Volgens de politie kon de Drachtster niet meer op zijn benen staan. In november vorig jaar had hij zijn toenmalige vriendin mishandeld Een paar weken later werd medeverdachte betrapt met ghb op zak. Hij zei dat hij net een week van de ghb af was. Hij gaat hulp zoeken bij de verslavingszorg.

De andere verdachte was na het akkefietje in februari gestopt met gebruiken. Ook hij heeft hulp gehad van de verslavingszorg. Zijn behandeling is inmiddels afgerond. Beide verdachten werden veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter plaatste Drachtster die zich nog moet melden onder toezicht van de verslavingszorg. Hij moet een gedragstraining volgen en hij moet zich laten behandelen.