Studenten winnen prijs met dorpsfilm over Burdaard

Publicatie: vr 21 april 2017 11.35 uur

BURDAARD - De studenten Anouk Jager, Siemy-Anne Siderius, Jildou Tolsma, Janna Rozema, Regina Sandstra en Alinda Stam van de opleiding Communicatie van de NHL hebben donderdagavond op het Filmfestival Doarpskrêft de juryprijs gewonnen met hun film 'Het kloppend hart' over Burdaard.

De video is op frisse wijze gemaakt en de jury roemde het idee om de supermarkt van het dorp als middelpunt te nemen. Juryvoorzitter Fredau Buwalda: "Via de hoofdpersoon Tjeerd van de Super is de kracht van het dorp consistent verbeeld."

Zo'n 150 studenten filmden deze week in kleine Friese dorpen om de kracht van elk dorp in beeld te brengen. Op deze wijze ontstond van elk dorp een portret. Alle videos werden donderdag getoond tijdens een speciaal filmfestival in de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Klik hier om de winnende video te zien op Youtube

De volgende dorpen zijn verder gefilmd: Achlum, Allingawier, Akkrum, Aldeboarn, Arum, Beetsterzwaag, Burdaard, Bitgummole, Bontebok, Dronryp, Earnewâld, Jelsum, Jistrum, Kimswerd, Molkwerum, Nieuwehorne, Oudeschoot, Oentsjerk, Sloten, Snakkerburen, Terherne, Tzummarum, Wommels, Walterswâld, Wirdum en het Groninger dorp Zoutkamp.