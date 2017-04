Lening voor boekhandel Dokkum komt er toch

DOKKUM - De coalitie van CDA, FNP en Algemeen Belang Dongeradeel van de gemeenteraad van Dongeradeel is donderdagavond toch akkoord gegaan met het verstrekken van een lening om boekhandel van der Velde naar Dokkum te kunnen krijgen. Daar was wel een stevig amendement voor nodig, omdat het voorstel van het college ook niet op de steun van de coalitie kon rekenen. "Het CDA wijst het raadsvoorstel af, maar we willen niet een mooi initiatief om zeep helpen", aldus fractievoorzitter Esther Hanemaaijer van het CDA. Oppositiepartijen waren het niet eens met het voorstel. “Zo wordt recht wat krom is”, aldus Cootje Klinkenberg van de PvdA in Dongeradeel.

Tijdens de commissievergadering over hetzelfde onderwerp twijfelden ook de coalitiepartijen over het voorstel. “Het proces en de onderbouwing is wankel”, herhaalde Hanemaaijer donderdagavond. De partijen kwamen daarom met het amendement om uit te kunnen leggen waarom de lening wordt verstrekt. “Ik moet morgen kunnen uitleggen waarom we dit doen”, aldus Hanemaaijer. De partijen willen in afwachting van een op te richten stadsonwikkelingsmaatschappij dat dezelfde criteria die voor het opknappen van de dorpen in Dongeradeel worden gebruikt. Ook moet er een onafhankelijke commissie een positieve toets over de lening geven. Lolke Folkertsma van de FNP vond het eveneens geen sterk optreden van het college.

De gemeente Dongeradeel verstrekt de lening voor de verbouw van twee panden aan de Grote Breedstraat en Waagstraat in Dokkum. De panden waar nu boekhandel Schaaf nog in gevestigd is, staan al enkele jaren te koop. Het gaat om een lening van € 125.000,- onder tweede hypothecair verband voor Stadsontwikkeling Dokkum BV. De lening moet worden afgelost binnen 15 jaar tegen een jaarlijkse rentevergoeding van 1,46 %. Verder is de lening onder voorbehoud van een positieve krediettoets onder aanvragers door Stichting Volkshuisvesting Nederland (SvN). Deze stichting zal een krediettoets uitvoeren op de belanghebbende en zal advies uitbrengen aan het college over de risico’s. Na de verbouwing huurt boekhandel van der Velde het pand.