Peuterleidster na rechtszaak betaald met spaarpot

Publicatie: do 20 april 2017 22.40 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel heeft na een verloren rechtszaak een voormalig peuterleidster moeten betalen. Dat bevestigde wethouder Pytsje de Graaf donderdagavond tijdens de raadsvergadering in de gemeente Dongeradeel. Welk bedrag de gemeente precies aan haar kwijt was kon de wethouder niet zeggen. Wel bevestigde de wethouder dat voor het betalen van de leidster onder andere het geld werd gebruikt dat door ouders van de peuters werd gespaard. De peuterleidsters van de voormalige stichting peuterspeelzalen Dongeradeel gingen zeer zuinig met de euro’s om, zodat er af en toe een extraatje was voor bijvoorbeeld het aanschaffen van materiaal of uitjes voor de peuters. Dat geld is in zijn totaliteit voor het uitkeren van de peuterleidster gebruikt.

De wethouder reageerde op vragen van Dongeradeel Sociaal, die naar de kwestie vroeg. Voor leidsters die na het opheffen van de stichting niet mee wilden naar een nieuwe werkgever, was een transitievergoeding beschikbaar. Waarom de gemeente deze aanvankelijk niet uit wilde keren en de rechter er aan te pas moest komen is ook niet duidelijk. Dongeradeel kon de leidsters niet verplichten om naar de nieuwe werkgever over te gaan en had daarom een vergoeding beschikbaar. De Graaf wist inhoudelijk alleen te melden dat de kwestie inmiddels is afgedaan en dat ook de laatste zeven overgebleven euro’s van de voormalige stichting aan de peuterleidster werden betaald.