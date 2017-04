Chauffeur gewond na kantelen vrachtwagen

Publicatie: do 20 april 2017 21.05 uur

JUBBEGA - De chauffeur van een vrachtwagen is donderdagmiddag gewond geraakt toen zijn vrachtwagen kantelde op de Leidijk in Jubbega. De vrachtwagen kantelde bij het lossen van zand bij een strandje op het zwembadterrein.

Een ambulance en de politie werden rond kwart voor vijf in de middag gealarmeerd voor een ongeval. De chauffeur is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met een mobiele kraan is de vrachtwagen weer recht gezet.

FOTONIEUWS