Onbekende laat dieren los bij kinderboerderij

Publicatie: do 20 april 2017 19.30 uur

DOKKUM - Ongenood bezoek zorgt er in Dokkum voor dat er regelmatig dieren worden losgelaten bij de kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve. In vier weken tijd is het zeker vijf keer gebeurd. En het bleef niet bij het loslaten van de dieren. De bootjes en peddels zijn in het water losgelaten en de reddingsboei over het hek gegooid.

Alle vrijgelaten dieren zijn door het personeel van de kinderboerderij altijd weer teruggevonden. Mogelijk is er al vaker nachtelijk bezoek geweest omdat het regelmatig voorkomt dat afgesloten deurtjes de volgende dag opeens weer open staan. Deze deuren zijn niet voorzien van een slot.

De kinderboerderij, gevestigd aan de Parklaan, heeft bij de politie al meerdere keren melding gemaakt maar tot op heden heeft dat niets opgeleverd. Ondanks het feit dat het politiebureau vrijwel naast de kinderboerderij gevestigd is. Wijkagent Kroes deed donderdag een oproep op Twitter aan getuigen die mogelijk iets gezien hebben. De kinderboerderij laat vrijdag camera's plaatsen zodat toekomstig bezoek vastgelegd wordt op beeld.