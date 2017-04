Zussen doen na 20 jaar aangifte tegen vader

Publicatie: do 20 april 2017 18.30 uur

LEEUWARDEN - In een twintig jaar oude ontuchtzaak is donderdag bij de Leeuwarder rechtbank vijf jaar cel geëist tegen een 55-jarige inwoner van Drachten. De man zou vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw zijn twee dochters stelselmatig seksueel hebben misbruikt en verkracht. Volgens de slachtoffers gebeurde dat wekelijks en vaak dagelijks. Bij de ene dochter zou het misbruik zijn begonnen toen ze drie jaar oud was, de andere dochter was een jaar ouder. De meisjes zouden zeker elf jaar lang zijn misbruikt.

Ze zouden overal waar het maar enigszins mogelijk was zijn misbruikt: op de slaapkamer van de vader, op hun eigen slaapkamer, op de gang, in de berging, in de garagebox, in de woonkamer en zelfs buiten in een parkje. Toen de meisjes nog jong waren zou de vader zijn begonnen hun te betasten en te strelen. Uiteindelijk zou hij jarenlang seks hebben gehad met de meisjes en moesten zij handelingen bij hun vader verrichten.

De jongste dochter deed pas begin 2015 aangifte. Ze had lang gewacht omdat ze dacht dat de zaak verjaard zou zijn. En ze hoopte dat ze er geestelijk zelf wel uit kon komen. Ze stapte alsnog naar de politie, toen ze na jaren nog altijd last van bleek te hebben van het misbruik. Volgens officier van justitie Eelco Jepkema kampen beide dochters met een chronische posttraumatische stressstoornis.

Na de aangifte van de ene zus polste de politie ook de andere zuster. Die gaf aan dat ze ook door haar vader was misbruikt. In hun slachtofferverklaringen, die op de zitting door vertegenwoordigers werden voorgelezen, gaven de zussen aan dat ze levenslang beschadigd zijn. 'Ik heb mijn gevoel heel ver weg gestopt, ik kan er niet meer bij', schreef een van de zussen. Ze vorderen respectievelijk 30.000 en 35.000 euro smartengeld van de vader voor het leed dat hun is aangedaan.

De verdachte zou in dezelfde periode dat hij zijn dochters misbruikt zou hebben, nog twee slachtoffers gemaakt hebben, waaronder het dochtertje van een kennis. De zussen zouden al in 2005 hebben aangegeven dat ze waren misbruikt, omdat ze zich zorgen maakten om een jonger zusje. In datzelfde jaar heeft de moeder de relatie definitief verbroken. De Drachtster ontkende in alle toonaarden, hij zei niet te begrijpen waar de beschuldigingen vandaan kwamen.

Het bewijs tegen hem is dun, besefte ook de officier van justitie. Behalve de verklaringen van de zussen is er nauwelijks aanvullend bewijs. De officier sprak van 'hele heftige aangiftes'. Over de betrouwbaarheid van de aangiftes zei Jepkema dat de verklaringen van de zussen over en weer bevestiging in elkaar vinden. Ondanks de ouderdom van de zaak vond de officier dat er maar één straf op zijn plaats was: een langdurige gevangenisstraf.

De Leeuwarder rechtbank doet op 4 mei uitspraak.