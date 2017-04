Man vast in boom in Surhuisterveen

Publicatie: do 20 april 2017 16.40 uur

SURHUISTERVEEN - Een man is donderdagmiddag vast komen te zitten in een boom toen hij in de boom aan het zagen was. De man was aan het werk aan de Warreboslaan in Surhuisterveen. De hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) werden rond 15.53 uur gealarmeerd voor de beknelling. Ook de traumahelikopter van het UMCG kwam ter plaatse.

De brandweer moest er aan te pas komen om het slachtoffer te redden. Hij zat vermoedelijk met een arm bekneld tussen de stam / takken. De arts van het Mobiel Medisch Team is eerst met de brandweer in de lucht gegaan en daarna is er een stuk van de boom afgezaagd om het slachtoffer definitief te bevrijden uit zijn benarde positie. Met de man ging het vervolgens relatief goed en hij kon het laatste stukje zelf naar beneden klimmen. Hij is daarna onderzocht door de arts die met het Mobiel Medisch Team ter plaatse was gekomen. Hij is vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis per ambulance.

