Dutzfloors verhuist naar Beetsterzwaag

Publicatie: do 20 april 2017 13.40 uur

BEETSTERZWAAG - Op zaterdag 29 april opent het bedrijf Dutzfloors, specialist in eikenhouten vloeren, de deuren van de nieuwe showroom in Beetsterzwaag. Deze biedt maar liefst 2000 vierkante meter vloeroppervlak: een vertienvoudiging ten opzichte van de huidige showroom, die gevestigd is in het nabijgelegen Heerenveen. De nieuwe showroom is gelegen aan de A7 en dus gemakkelijk bereikbaar vanuit heel Nederland.

Nieuwe showroom

In de nieuwe showroom, gevestigd op Beetsterweg 9, worden verschillende stijlkamers ingericht met een grote verscheidenheid aan eikenhouten vloeren en een uitgebreide variatie in kleuren. "In onze nieuwe showroom zullen dus niet alleen meer soorten vloeren getoond worden, maar is er ook een groter oppervlak beschikbaar per vloer," zegt Hedwig van Dobbenburgh van Dutzfloors. "Hierdoor kunnen mensen ervaren hoe een houten vloer er bij hun thuis uit komt te zien."

Naast de verkoop zullen ook de be- en afwerking van de houten vloeren gaan plaatsvinden op het nieuwe adres. Alles gebeurt straks onder één dak. Daarnaast wordt er een kinderhoek ingericht, zodat ouders zich rustig kunnen oriënteren op de verschillende mogelijkheden terwijl de kinderen zich vermaken.

Win een houten vloer

Om de verhuizing te vieren, geeft Dutzfloors elke klant die in april en mei 2017 een vloer aanschaft een luchtbevochtiger ter waarde van € 119,- cadeau. Bovendien wordt tijdens deze maanden een eikenhouten vloer verloot. Kijk op dutzfloors.com voor de voorwaarden.

Openingstijden en route

De nieuwe showroom is geopend op dinsdagen van 10.00 tot 17.00 uur, op donderdagen van 10.00 tot 17.00 uur, op vrijdagen van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur. Op andere dagen en avonden is Dutzfloors op afspraak te bezoeken. De nieuwe showroom is gemakkelijk te bereiken via de A7 en bevindt zich ter hoogte van afrit 28.

Over Dutzfloors

Het in 2012 opgerichte Dutzfloors is gespecialiseerd in eikenhouten vloeren. Het bedrijf werkt met eerlijk, Europees hout, waarvan het de be- en afwerking zelf doet. Zo garandeert Dutzfloors de kwaliteit van de vloeren. De nadruk ligt op maatwerk. Hierbij werkt het bedrijf samen met bijvoorbeeld stylisten, maar ook met andere specialisten (bijvoorbeeld keukenzaken, vloerverwamings- en lampenbedrijven) om een totaalpakket te kunnen bieden. Bovendien leveren en leggen vakkundige parketteurs van Dutzfloors vloeren door heel Nederland.

Kijk voor meer informatie over Dutzfloors en de nieuwe showroom op dutzfloors.com