Vrouw verhuurt woning met wietplantage: werkstraf

Publicatie: do 20 april 2017 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige vrouw uit Drachten is in een hennepzaak veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. Op 22 juli vorig jaar trof de politie in een woning aan de Westerwird in Drachten een wietplantage met 79 planten aan. Het had er alle schijn van dat de kwekerij nog groter was geweest: in andere ruimtes stonden potten met afgeknipte hennepplanten. De woning stond op naam van de Drachtster.

Zij moest donderdag samen met haar 35-jarige partner voor de politierechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie (OM) verweet de partner dat hij de werkelijke kweker was. Er waren sigarettenpeuken met zijn DNA in de woning aangetroffen. De man werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. De rechter verweet de vrouw dat zij veel kritischer had moeten zijn bij het verhuren van de woning.

De vrouw had de woning onderverhuurd aan een kennis van haar man, nadat het stel was gaan samenwonen. De huurder betaalde 500 euro per maand. De vrouw zei dat ze wekelijks langskwam om de post op te halen. Zeker omdat ze eerder is veroordeeld in een drugszaak, had ze volgens de rechter veel kritischer moeten zijn. En ze had de persoon aan wie ze de woning had verhuurd beter in de gaten moeten houden.

De huurder is nooit gevonden. De vrouw zei dat ze drie keer de huur heeft opgestreken. Voor het opruimen van de woning heeft de woningbouwvereniging een rekening van 2500 euro gepresenteerd. Wat de opgestreken huur betreft, hoeft de vrouw niet de volle mep te betalen. Het OM had op de dagvaarding een periode van een maand gezet waarin hennep zou zijn geteeld. De rechter mag dan niet uitgaan van een langere periode. Hij bepaalde dat de Drachtster maar 500 euro terug hoeft te betalen.