Inwoners denken mee over nieuwe burgemeester

Publicatie: do 20 april 2017 13.28 uur

DAMWâLD - De inwoners van de gemeente Dantumadiel wordt gevraagd mee te denken over de nieuwe burgemeester. De huidige burgemeester, Sicko Heldoorn is waarnemend burgemeester. Nu duidelijk is dat Dantumadiel bestuurlijk zelfstandig blijft, kan er een vaste burgemeester worden benoemd. Wat voor soort burgemeester (m/v) moet het worden? De inwoners van Dantumadiel mogen het zeggen.

Inloopavonden

Er komen twee speciale inloopavonden. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners van Dantumadiel aangeven waaraan een nieuwe burgervader van Dantumadiel moet voldoen. Deze bijeenkomsten zijn op woensdag 3 mei in De Mienskip in Feanwâlden en op maandag 8 mei in De Nije Warf in Wâlterswâld. Beide inloopavonden zijn tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

Op donderdag 18 mei zal dan tijdens een bijzondere raadsvergadering de profielschets waar de inwoners aan hebben meegewerkt worden aangeboden aan Commissaris van de Koning, Arno Brok.

Vertrouwenscommissie

Op dinsdag 2 mei wordt in de raadsvergadering een speciale vertrouwenscommissie geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit de zeven fractievoorzitters. Beoogd voorzitter is Jan Jitse Visser (CDA) en beoogd vicevoorzitter Remy Teunissen (PvdA). Cor van der Meer (loco-griffier) wordt benoemd als secretaris van de vertrouwenscommissie.

Naar verwachting zal rond november 2017 de nieuwe burgemeester beginnen, een precieze datum hiervoor is nog niet bekend.