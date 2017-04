Inbraak bij kinderdagverblijf in Drachten

Publicatie: do 20 april 2017 11.41 uur

DRACHTEN - Bij een kinderdagverblijf aan de Langewyk in Drachten is woensdagavond rond 23.00 ingebroken. Wat er bij deze inbraak precies is weggenomen is niet bekend.

Bij de inbraak is een raam ingegooid om toegang te krijgen tot het pand. Er is aangifte gedaan bij de politie.