Stremming Jelle Plantingstraat in Drachten

Publicatie: do 20 april 2017 09.52 uur

DRACHTEN - Vanaf maandag 24 april tot begin juni is de Jelle Plantingstraat in Drachten gestremd. Aannemer Van der Wiel werkt hier dan aan het woonrijp maken van het gebied. Het fietsverkeer wordt omgeleid via het Slingepark en Lauwers.

Van der Wiel herstraat de bestaande verharding en legt nieuwe verhardingen aan. Daarnaast komt er nieuwe openbare verlichting langs de straat en wordt er groen aangelegd. Langs het water plaatst de aannemer een tweetal steigers.