Drachtster moeder spreekt moordenaar dochter

Publicatie: wo 19 april 2017 17.55 uur

DRACHTEN - De moeder van de vorig jaar om het leven gebrachte Safhinaz heeft onlangs in Irak de moordenaar van haar dochter gesproken. Dina Meijer wilde perse naar Irak om de man van haar dochter te zien. In de gevangenis sprak de moeder met de dader. Het was een emotionele confrontatie waar Meijer antwoord zocht op de vraag waarom de man tot zijn daad was gekomen.

In een video van de Koerdische TV zender Rudaw bezoekt Dina Meijer samen met de moeder van de dader het graf van haar vermoorde dochter. RTL misdaadverslaggever John van den Heuvel was meegereisd naar Irak.

