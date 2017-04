'Ontwikkeling Sionsberg niet snel genoeg'

Publicatie: wo 19 april 2017 10.30 uur

DOKKUM - "We zijn weer veel aan het praten en weinig aan het doen. Vanavond ook weer", waren de rake woorden van mede-eigenaar Igor Tulevski van de Sionsberg in Dokkum tijdens een informatiebijeenkomst in het restaurant van de Sionsberg dinsdagavond. Hoewel de Sionsberg in de lift zit, gaat de ontwikkeling Tulevski nog niet snel genoeg.

De informatiebijeenkomst kon wederom op veel belangstelling rekenen. Ruim tweehonderd mensen kwamen op de bijeenkomst af om te horen wat er van de gepresenteerde plannen uit 2016 terecht gekomen was. Financieel directeur Peter Lalkens liet weten dat het aantal patiënten weer op het niveau zit van voor de doorstart. Verder benoemde hij dat de wachttijden erg kort zijn en dat er extra capaciteit komt op het moment dat de wachttijden oplopen. Verder zijn er zes huisartsenbedden gerealiseerd in de Waadwente, waar patiënten kort kunnen verblijven als dat nodig is.

Vanaf 1 juni aanstaande kunnen huisartsen en patiënten veel meer van de Sionsberg in Dokkum gebruik maken dan nu het geval is. Dat was dinsdagavond het belangrijkste nieuws.

Zeven dagen per week van acht uur 's ochtends tot elf uur 's avonds worden huisartsen volwaardig ondersteund en kan er van de röntgen-afdeling en het lab gebruik worden gemaakt. Zondig is er ook een gipsmeester in het ziekenhuis aanwezig. Voor ongeplande acute zorg hoeven patiënten dan niet meer onnodig lang naar bijvoorbeeld het MCL in Leeuwarden, maar kunnen ze terecht in Dokkum. Het gaat dan om bijvoorbeeld sportblessures, valpartijen of benauwdheidsklachten die niet levensbedreigend zijn, maar waarbij wel een diagnose gesteld moet worden.