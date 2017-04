Prima wielerkoers in Ureterp op tweede Paasdag

Publicatie: di 18 april 2017 21.07 uur

URETERP - Tweede Paasdag in Ureterp, inmiddels traditiegetrouw het eerste criterium van het noorden.

Een waterig zonnetje bij de start van de Elite/Beloften, het parkoers net opgedroogd van het laatste buitje wat over Ureterp trok. Aan de start zo’n 70 renners waaronder Ureterper Sil Faber.

Vanuit de start werd er meteen flink gekoerst, al snel ontstonden er kleine afsplitsingen, maar geen enkele hield gedurende de koers stand.

15 rondes voor het einde ontsnapte het trio Patrick Bos (Deventer), John Meeuwisse ( Erica) en Wessel Piersma (Zwolle). Dit trio zou uiteindelijk ook gaan strijden om de ereplaatsen. Patrick Bos werd in de sprint 1e gevolgd door John Meeuwisse, Wessel Piersma completeerde het podium in Ureterp.

De nieuwelingen jongens starten rond de klok van half 3, met af en toe een buitje was het flink afzien voor deze jonge categorie in Ureterp. Een duo van de NWVG uit Groningen reed zich ronden voor het einde los uit het peloton. Dit Duo wist de voorsprong uit te bouwen tot ruim 15 seconden, voldoende voor een sprint-a-deux. Het werd de man uit Assen, Axel van de Tuuk, die de ronde van Ureterp op zijn naam mocht schrijven voor teamgenoot Mike Schuch uit Leek. Matthijs Varweg (Hardenberg) won de sprint van het peloton en werd 3e.

Ruim 100 Amateurs/Sportklasse en Junioren renners verschenen aan de start om 16.00u. Deze koers zorgt elk jaar voor mooie en spectaculaire strijd. Zo ook dit jaar. Het weer hielp hier ook wel iets in mee. Af en toe een (hagel-) buitje zorgde ervoor dat het parcours dan weer nat dan weer droog was. Deze koers eindigde in een massa sprint, waar Cor Visser uit Gytsjerk als winnaar uit voort kwam. Hij won de sprint voor Arthur Helder uit Ommen en Tom Terpstra uit Groningen. Sebastian Vester uit Drachten werd vierde.

