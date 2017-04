Saxofoon spelende automobilist op A7

Publicatie: di 18 april 2017 18.18 uur

DRACHTEN - Een 49-jarige saxofoon-speler uit Diemen is dinsdagmiddag door de politie van de weg gehaald omdat hij spelend op de saxofoon over de rijksweg A7 tussen Drachten en Groningen reed. De man reed met een gangetje van 80 tot 90 km/u op korte afstand van een vrachtwagen en reed volgens de politie niet in een vloeiende lijn. De politie besloot naast de man te gaan rijden en toen zagen de surveillanten een saxofoon op het stuur liggen waarop de man de kleppen aan het bespelen was zonder erop te blazen.

Na vele kilometers werd een stopteken gegeven dat niet direct werd opgemerkt. De blauwe zwaailampen moesten er aan te pas komen om de man te attenderen op de aanwezigheid van de dienders. Aan de kant van de weg konden ze in gesprek gaan. De muzikant verklaarde in een band te spelen en was zijn stukken 'droog aan het oefenen'. Hierbij speelde hij het stuk alleen met zijn handen en hoefde niet op de sax te blazen.

Er is door de agenten proces-verbaal opgemaakt voor artikel 5 van de Wegenverkeerswet voor het (kunnen) veroorzaken van gevaar of hinder. Deze vorm van afleiding kan makkelijk tot ongevallen leiden.