Auto en scooter in botsing in Drachten

Publicatie: di 18 april 2017 17.00 uur

DRACHTEN - Een automobilist is dinsdagmiddag in botsing gekomen met een scooterrrijder op het Zuid in Drachten. Het ongeval vond omstreeks 15.40 uur plaats ter hoogte van Tuindorado. De scooter reed over het fietspad en de automobilist sloeg af en zag de scooterrijder over het hoofd.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De jongeman die op de scooter reed, is ter plaatse onderzocht maar kwam uiteindelijk met alleen de schrik vrij. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.