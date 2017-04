Inbraakreeks bij VV Dokkum opgelost

Publicatie: di 18 april 2017 15.51 uur

DOKKUM - Een inbraakreeks van 40 tot 80 inbraken in de kantine van voetbalvereniging Dokkum is door de politie opgelost. Er zijn acht verdachten aangehouden op verdenking van de diefstallen bij de voetbalclub en andere inbraken en diefstallen in en rond Dokkum.

De kantine van VV Dokkum

In de periode van januari 2016 tot en met september 2016 werden er tussen de 40 en 80 diefstallen gepleegd in de kantine van de voetbalvereniging Dokkum. Zes jongeren van 14 tot en met 16 jaar en afkomstig uit Dokkum, Drachten en Lelystad bekenden in het bezit te zijn geweest van de toegangssleutel van de kantine en hadden kennis van het alarmsysteem. Nadat ze deze uitgeschakeld hadden, deden ze zich tegoed aan snoep en frisdrank en namen geld weg.

Duo uit Dokkum stal o.a. fietsen

Een 17-jarige en 18-jarige Dokkumer worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan inbraken en fietsendiefstallen. Zo nam het duo in het najaar van 2016 bij sporthal de Trimmer aan de Harddraversdijk een paarsoranje fiets weg. In september 2016 stal het duo twee elektrische fietsen van toeristen. De fietsen werden later door de politie in Dokkum aangetroffen en zijn weer in het bezit van de rechtmatige eigenaren. In december 2016 nam de 17-jarige in het bijzijn van de 18-jarige een fiets weg bij sporthal de Doelstien. Ook deze is teruggevonden en staat weer bij de eigenaar.

Inbraak bij voetbalclub en jeugdsoos

Tijdens de jaarwisseling maakte het duo uit Dokkum zich schuldig aan een inbraak in de voetbalkantine van VV Dokkum. Ze hadden vooral een ravage veroorzaakt en snoepgoed en frisdrank buitgemaakt. De 17-jarige wordt er verder in verband gebracht met de inbraak in de jeugdsoos van Engwierum. Daarbij werd een geldbedrag ontvreemd. De dief kocht van het geld onder andere sportkleding voor eigen gebruik. Op 3 april nam hij bij een school in Leeuwarden een schooltas weg waarin een iPad zat. Deze werd door de politie bij de verdachte thuis aangetroffen en is aan de eigenaar teruggegeven.