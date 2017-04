Goed bezochte paasmarkt in Drachten

Publicatie: di 18 april 2017 13.35 uur

DRACHTEN - Op tweede paasdag was het druk in het centrum van Drachten. Door het frisse weer met 8 graden Celsius was een bezoek een het winkelcentrum nog een goede optie. Terwijl er in watersportdorpen als Earnewâld en Grou niemand op straat was te bekennen, kon je in Drachten over de hoofden lopen.

Zoals ieder jaar waren de traditionele kramen met koopwaar van de partij. En de marktkooplui die om het hards roepen. Een groepje inwoners van Drachten hadden verder een ludieke hartjes actie, om wat meer activiteiten naar Drachten te halen.

FOTONIEUWS