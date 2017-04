Kabelnoord-klanten dagen 'zonder' Netflix

Publicatie: di 18 april 2017 12.31 uur

DOKKUM - Een deel van de klanten van Kabelnoord kon vanaf donderdag 13 april niet gebruik maken van Netflix. Het kabelbedrijf ontving diverse klachten en uit onderzoek is naar voren gekomen dat klanten van Kabelnoord werden geblokkeerd door Netflix. In de loop van zaterdag werd het probleem uiteindelijk verholpen door Netflix.

Netflix gaf aan dat er onder de Kabelnoord-klanten een aantal klanten is die hun Netflix-abonnement misbruiken. In plaats van het blokkeren van deze gebruikers, blokkeerde Netflix alle klanten in een 'bepaalde range ip-adressen'. Dit is te vergelijken met een huis, een straat en een woonwijk. Het 'misbruik' vond plaats in een huis maar Netflix zette bijvoorbeeld gelijk de hele woonwijk op slot. Voor Netflix is dit een minimaal percentage klanten, voor Kabelnoord is dit juist een behoorlijk percentage klanten.

"Op vragen waarom Netflix zo breeduit blokkeert krijgen we geen antwoord. Men geeft alleen aan dat er misbruik plaatsvindt door hun abonnees en dat hun aanpak is zoals we hem hebben ervaren." zo laat Kabelnoord weten aan haar klanten. Het heeft enkele dagen geduurd voordat het probleem was verholpen. "Evenals een paar weken geleden, duurde het ook deze keer vrij lang voordat er gehoor werd gegeven. We hebben tot op heden geen uitleg gekregen hoe wij kunnen voorkomen dat er een hele range wordt uitgeschakeld bij misbruik."

Omdat Netflix in de ogen van Kabelnoord de veroorzaker van de problemen is, worden klanten niet gecompenseerd. Klachten daaromtrent kunnen klanten neerleggen bij Netflix zelf.