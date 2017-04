Nac Autocross in Kollum druk bezocht

Publicatie: ma 17 april 2017 19.45 uur

KOLLUM - Traditiegetrouw is bij Kollum op tweede paasdag een autocross verreden. De in grote getale gekomen bezoekers kregen een waar spektakel voorgeschoteld. Er waren veel coureurs, in acht klassen, naar het vermaarde 'Van der Schaaf circuit' getogen.

De baan lag er geweldig bij zodat er enorm hoge snelheden werden gemeten. De coureurs, die uitkwamen in de Standaardklasse,juniorenklasse,roddeoklasse,vrijstandaartklasse,stockcar f1,stockcar f2,stockcar f2 juioren,kevers en sprinters hadden de grootste moeite om de auto op de pijlsnelle baan op vier wielen te houden.

