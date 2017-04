Brandweer rukt uit voor gedumpte rookmelder

Publicatie: ma 17 april 2017 17.16 uur

DRACHTEN - Een weggegooide rookmelder deed de brandweer van Drachten op Paasmaandag uitrukken. Rond 15.45 uur hoorden buurtbewoners op de Melkkelder in Drachten een alarm afgegaan maar ze in eerste instantie hadden geen idee waar het geluid vandaan kwam.

De brandweer werd gealarmeerd. Een buurtbewoner had inmiddels het geluid kunnen lokaliseren. In de container troffen de brandweermannen even later de rookmelder aan. Na het verwijderen van de batterij stopte het alarm en kreeg de buurt weer rust.