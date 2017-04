Auto botst op vangrail op WÃ¢ldwei bij Garyp

Auto botst op vangrail op Wâldwei bij Garyp

Publicatie: ma 17 april 2017 16.19 uur

GARYP - Een automobilist is op tweede paasdag tegen een vangrail gereden op de Wâldwei bij Garyp. Het ongeval gebeurde rond 16.00 uur in de richting van Drachten naar Leeuwarden ter hoogte van de bushalte.

Zowel de politie als ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het is onbekend hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het verkeer ondervond lichte hinder door het ongeval omdat de rijstrook langs de vangrail niet in gebruik was in verband met de afhandeling van het ongeval.

