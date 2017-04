Brandweer blust containerbrand in Drachten

Publicatie: ma 17 april 2017 13.56 uur

DRACHTEN - Aan de Frisia in Drachten heeft de brandweer maandag aan het begin van de middag een brand in een papiercontainer geblust. De ondergrondse papiercontainer is volgespoten met water tot er geen witte rook meer uit kwam.

Een vader ging met zijn dochter glaswerk weggooien toen ze de container zagen roken. Hierop hebben zij de brandweer gealarmeerd. Nadat de brandweer met een warmtebeeldcamera had gecontroleerd of de brand daadwerkelijk uit was gingen ze weer terug naar de kazerne.