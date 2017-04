Boete voor Gorredijkster Piraten om te hoge mast

Publicatie: zo 16 april 2017 15.43 uur

GORREDIJK - Een bezoek van het Agentschap Telecom aan de paasmarathon van de Gordykster piraten was zaterdag niet zonder gevolgen. Het Agentschap legde de piraten een boete van 250 euro op, omdat de zendmast een paar meter te hoog zou zijn. "Een beetje flauw en zonde van het geld", zo liet Edwin Bosma weten aan Omrop Fryslân. "We zijn bezig om geld in te zamelen voor de Wensambulance en dan heb je liever dat het geld daar naartoe gaat."

De paasmarathon ging donderdag los en gaat door tot en met tweede paasdag. Met toestemming van het Agentschap Telecom is de paasmarathon ook te beluisteren in de ether op 107.20 FM. Later in de week wordt bekendgemaakt wat het bedrag is dat Gorredijkster Piraten aan de wensambulance kunnen overhandigen.

