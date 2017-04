Ureterp is het Slimste Dorp van Friesland

Publicatie: zo 16 april 2017 15.38 uur

BURDAARD - In een zinderende eindstrijd wist Ureterp zaterdagavond de titel van het Slimste Dorp van Friesland binnen te slepen. Na zes rondes versloegen zij de dorpen Hilaard, Burdaard, Schettens en De Westereen. De finale vond plaats in een MFC het Spectrum te Burdaard.

Het was spannend van tijdens de eerste rondes stond Hilaard telkens op kop. Tot ronde vijf, waarin Ureterp ineens de koppositie overnam.

Na zes bloedstollende rondes met muzikale invulling vanPiter Wilkens was de uitslag er één om van te smullen. Burdaard (34,5 pt) werd derde, Hilaard (35 pt) werd tweede en de grote winnaar Ureterp wist met een minimaal verschil van een punt (36 pt) de prestigieuze titel mee te nemen naar Ureterp. Schettens werd vierde en De Westereen werd het op vier na slimste dorp van Friesland.

'Het Slimste Dorp van Friesland' is een quiz waar elk dorp aan mee kon doen. In oktober werd gestart met de voorrondes in de dorpen. Er konden teams meedoen aan de quiz en het beste team in het dorp kon uiteindelijk meedoen aan de finale in Burdaard.