Geld voor renovatie It Koartling in Buitenpost

Publicatie: zo 16 april 2017 10.40 uur

BUITENPOST - De renovatie van sociaal cultureel centrum It Koartling in Buitenpost is een stuk dichterbij gekomen dankzij geld van het VSBfonds en het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. Ieder stelt 35.000 euro beschikbaar. It Koartling gaat zelf 60.000 euro investeren en tevens zal de gemeente Achtkarspelen nog geld geven. Ook is het nog wachten op de beslissing van het Oranje Fonds, aan wie een substantiële bijdrage is gevraagd.

Sociaal cultureel centrum It Koartling is een levendige ontmoetingsplek vóór en dóór alle inwoners van Buitenpost. Alle activiteiten vinden plaats in het bekende gebouw aan de Schoolstraat in Buitenpost. Het is door de jaren heen 'organisch' meegegroeid met de ontwikkelingen en gewijzigde behoeften. De gebruiksintensiteit is inmiddels echter zó groot, dat voor nieuwe initiatieven en activiteiten in het gebouw vrijwel geen plaats meer is. Aanpassing en renovatie van de accommodatie hebben hierdoor een hoge prioriteit gekregen, evenals afstemming op de actuele wettelijke normen.

Zodra bekend is wat uiteindelijk als budget beschikbaar is, wordt het definitieve renovatieplan opgesteld. Het is de bedoeling dat na de zomer wordt begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.