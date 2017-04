Jongeren slaags op Drachtster Kaden

Publicatie: zo 16 april 2017 06.10 uur

DRACHTEN - Op de Drachtster Kaden was het na sluitingstijd van de kroegen een tweetal keren onrustig in het uitgaansgebied. Omstreeks 4.50 uur vond er een opstootje plaats in een uitgaansgelegenheid aan de Noordkade. Een tiental politiemannen moest er aan te pas komen om de situatie weer te de-escaleren. Een 18-jarige jongen uit Drachten zou mishandeld zijn door twee jongens van buitenlandse komaf. De politie deelde de Drachtster mede dat hij dinsdag terecht kon op het bureau, voor het maken van een afspraak voor een aangifte.

Omstreeks 5.15 uur vond er ter hoogte van een eetgelegenheid aan de Zuidkade een woordenwisseling plaats tussen enkele jongeren. Een 18-jarige Drachtster besloot een 19-jarige dorpsgenoot een forse tik op zijn gelaat te verkopen. De jongen kwam daarbij ten val, en een ambulance moest worden ingeschakeld om het slachtoffer over te brengen naar het ziekenhuis. De politie kon de dader na een korte sprint staande houden. Het slachtoffer wilde geen aangifte doen, hierop werd de 18-jarige weer vrijgelaten.