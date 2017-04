Beautysalon Marijke wint Beauty Award

Publicatie: za 15 april 2017 23.25 uur

HURDEGARYP - Voor de tweede maal op een rij is Beautysalon Marijke uit Hurdegaryp winnaar geworden van de Beauty Award in de categorie 'Beste schoonheidsspecialist van het jaar'. De Beauty Award is een onafhankelijke wedstrijd georganiseerd door Beauty Trade Professionals (BTP). Het doel is om de schoonheidsbranche in Nederland verder te upgraden. Naast het professionele vakmanschap is de zakelijke en commerciële kant van het vak erg belangrijk.

Meedoen aan deze prijs is geen sinecure. Je moet een heel serieus businessplan opstellen, goed duidelijk maken wat je marketing- en salesdoelen zijn, aantonen dat je opleidingen perfect in orde zijn

van jezelf en je personeel, en je krijgt bezoek van een mystery guest die jouw vaardigheden tijdens een behandeling beoordeelt en je bedrijf inspecteert. Daarna mag je verschijnen voor een vierkoppige jury die kritische vragen stelt en uiteindelijk de finaleronde voor de winnaars beslist. Het meedoen en winnen van de Beauty Award ziet Marijke als de bekroning op haar 10-jarig jubileum.

Op 9 juni 2017 bestaat beautysalon Marijke maar liefst 10 jaar en dit gaan ze uitgebreid vieren door het organiseren van een Beauty Gala event. Bekende Nederlanders zoals Mari van der Ven, Syb van der Ploeg, Gerrie Dantuma, Anne Hazes, Tet Rozendal en de populairste Friese coverband ‘Exposure’ zijn hierbij aanwezig en zetten zich samen met (team) Marijke in voor het Ronald McDonald Huis Friesland. Vanaf nu zijn er tickets verkrijgbaar in Beautysalon Marijke.

Beautysalon Marijke is een professionele ANBOS geregistreerde schoonheidssalon in Hurdegarijp, net buiten Leeuwarden, waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Beautysalon Marijke biedt een uitgebreid assortiment aan voor huidverbetering: van (intensieve) huidverzorging en huidverjonging tot acne-behandelingen waarbij vergoeding mogelijk is door de zorgverzekeraar. Maar ook voor de allernieuwste behandelingen voor huidverbetering en verjonging kunt u terecht zoals de: glycolpeeling, bindweefselmassage, skinmaster en het paradepaardje: micro needling.

Het team van vier enthousiaste schoonheidsspecialisten streeft er elke dag naar om iedere huid in topconditie te brengen en te houden door middel van een breed aanbod in behandelingen en specialismen en het gebruik van drie exclusieve merken: Hannah, Cell Fusion C en Alcina. Daarnaast kunt ook u ook terecht voor Medisch Pedicure en Shiatsutherapie.

"Wij onderscheiden ons door de thuiscoaching van de klant naar een mooie en stralende huid en het altijd optimaal haalbare resultaat wat centraal staat!"

"Wilt u ook een mooie en stralende huid? Neem dan contact op met één van onze huidcoaches."

