Gezellige lammetjesdag in Surhuizum

Publicatie: za 15 april 2017 20.35 uur

SURHUIZUM - Op de grens van Friesland en Groningen werd zaterdag een gezellig uitje georganiseerd voor het hele gezin. Kinderen kregen de unieke kans om heerlijk te knuffelen met de lammetjes, een kalfje te voeren of een ritje op de pony te maken. Ze konden ook knutselen, op een quad meerijden, zich laten schminken en uiteraard de hele dag spelen.

De volwassenen konden een rondje over de markt met allerlei overheerlijke streekproducten, zelfgemaakte artikelen en lokale bijzonderheden. Om even bij te komen kon er genoten worden van een hapje, drankje en live bluegrass muziek. Nieuw was dit jaar de lokatie: Staatsbosbeheer Groningen stelde terreinen beschikbaar bij de Blotevoetenhof in Opende, vlakbij het blotevoetenpad.



