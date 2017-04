Jesper uit Hurdegaryp opeens beroemd in Georgië

Publicatie: za 15 april 2017 15.43 uur

HURDEGARYP - De 30-jarige Jesper Zwart uit Hurdegaryp is in Georgië beroemd geworden nadat hij feestelijke werd onthaald in het land. Hij bleek namelijk de zes miljoenste toerist te zijn die het land bezocht.

Jesper zou een vriendin gaan bezoeken maar zijn reisje veranderde totaal.

http://www.ad.nl/bizar/friese-jesper-is-wereldberoemd-in-georgieneuml~ab06cd09/