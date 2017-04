Pontonbrug voor Dokkumers

Publicatie: za 15 april 2017 10.15 uur

DOKKUM - De Halvemaanspoortbrug bij de IJsherberg in Dokkum is de komende maanden gestremd voor het doorgaande verkeer. Aannemer Jansma uit Drachten start deze week met de werkzaamheden aan de brug. Deze wordt 30 centimeter opgehoogd en krijgt een nieuw brugdek ter versteviging. In augustus 2017 is de vernieuwde brug klaar voor gebruik.

De Halvemaanspoortbrug in Dokkum is gebouwd in 1952. Uit onderzoek blijkt dat de constructie van de brug en het brugdek niet meer in goede staat zijn en moeten worden vervangen. Omdat de brug voor watersporters dé toegangspoort is tot de Súd Ie, wordt de renovatie aangegrepen om de brug ook 30 centimeter te verhogen. Het aanzicht van de brug blijft grotendeels gelijk; de aannemer plaatst het metselwerk langs de randen van het dek en de bestaande leuningen terug.

Verkeersmaatregelen

Fiets- en voetgangers kunnen tijdens de renovatie via een noodbrug gebruik blijven maken van de route naar het centrum. Voorafgaand aan de werkzaamheden plaatst de aannemer deze tijdelijke fietsbrug aan de noordkant van de Halvemaanspoortbrug. Automobilisten kunnen de binnenstad bereiken via de Woudpoortbrug, Aalsumerpoortbrug en Hanspoortbrug. Het Harddraverspark is bereikbaar via de Harddraversdijk.

FOTONIEUWS