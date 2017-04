Gewonde bij woningbrand in Donkerbroek

Publicatie: za 15 april 2017 09.57 uur

DONKERBROEK - Bij een woningbrand aan de Vicariestraat in Donkerbroek is vrijdagnacht één persoon gewond geraakt. Het was de bewoner van het door brand getroffen huis. Volgens de brandweer werd de bewoner gewekt door een rookmelder. Tevens had een getuige alarm geslagen.

De brand, die rond half vier uitbrak, kon door de brandweer van Oosterwolde snel worden geblust. De bewoner is met een brandwond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

