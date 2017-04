Hooibrand bij De Vertakking in Ryptsjerk

Publicatie: vr 14 april 2017 17.38 uur

RYPTSJERK - Bij De Vertakking aan de Binnendijk in Ryptsjerk moest de brandweer vrijdagmiddag in actie komen voor een brand in een hooibult. Omdat de brand zich onder een overkapping bevond, werd rond 17.10 uur redelijk groot alarm geslagen. Meerdere brandweerploegen uit Gytsjerk en Leeuwarden kwamen ter plaatse.

Dankzij de snelle inzet van de brandweer kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg naar een schuur. Door de brand liep het dak van de overkapping schade op.

FOTONIEUWS