Motor in beslag na snelheidsovertreding

Publicatie: vr 14 april 2017 17.19 uur

DRACHTEN - Op de Tussendiepen in Drachten is vrijdagmorgen rond 6.30 een motor in beslag genomen. De 28-jarige motorrijder uit Drachten is naast zijn motor ook zijn rijbewijs kwijt.

De man viel op door zijn rijgedrag en hoge snelheid op de Zuiderhogeweg. Vervolgens is zijn snelheid geklokt op de Tussendiepen. Na wettelijke correctie bedroeg de snelheid 117 km/u waar 50 km/u is toegestaan. Tegen de man gaat proces-verbaal worden opgemaakt.