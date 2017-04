Woningoverval Opeinde: contactverbod voor tweeling

Publicatie: vr 14 april 2017 15.35 uur

LEEUWARDEN - Tegen een van de tweelingbroers uit Drachten (21) die worden verdacht van de overval op een woning aan de Nijtap in Opeinde, op 14 oktober vorig jaar, is vrijdag een celstraf van twee jaar plus een jaar voorwaardelijk geëist. De eis in de zaak van de andere broer laat nog even op zich wachten, tot er rapportages door een psycholoog en de reclassering zijn opgemaakt. De Drachtster had in eerste instantie alle medewerking geweigerd, vrijdag gaf hij te kennen dat hij wel bereid is om in gesprek te gaan met een psycholoog en de reclassering.

Bivakmutsen

De broers waren op zoek naar wiet, toen ze medio oktober gekleed in overalls en met bivakmutsen op het hoofd via een weiland naar de woonboerderij waren gelopen. Ze hadden gehoord dat ergens op de boerderij tientallen kilo's wiet moesten liggen. Iets waarvan naderhand volgens de politie overigens nooit iets is gebleken. De tweelingbroers werden overlopen door de bewoonster. Volgens de vrouw rende het tweetal gillend en schreeuwend op haar af.

Doodsangsten

Ze bedreigden haar en riepen ze dat ze op de grond moest gaan liggen. De vrouw werd meegetroond naar de woning, waar de ene overvaller haar stevig vasthield, terwijl de ander het huis en de schuren doorzocht. De vrouw stond doodsangsten uit. Pas toen ze zei dat ze een kleindochter had, kreeg ze de indruk dat de overvallers rustiger werden. Uiteindelijk ging het tweetal er onverrichter zake vandoor. De broers beweerden dat ze de vrouw nauwelijks hadden aangeraakt. Het slachtoffer zou de zaken hebben aangedikt.

Huisraad vernield

De vrouw moest naar het ziekenhuis en heeft naderhand een posttraumatische stressstoornis ontwikkeld. De broers zouden nog veel meer op hun kerfstok hebben. Zo zouden ze op 9 juli vorig jaar op de Wâldwei, vlak achter het aquaduct Langdeel, de bestuurder van een bestelbus hebben klemgereden en mishandeld. De ene broer had de ander net uit de gevangenis gehaald. Op 23 augustus was het raak in de woning van de moeder van het tweetal, waar bij een ruzie huisraad en serviesgoed sneuvelde.

Contactverbod

Ook de vriend van de moeder zou door de broers zijn mishandeld. Een van de twee zou bovendien betrokken zijn geweest bij een aantal diefstallen -van boten en aanhangers-, een woninginbraak in Drachten en een bedrijfsinbraak in Kootstertille. De reclassering constateerde dat de broers elkaar negatief beïnvloeden. Het leek de reclassering een goede zaak als de rechtbank een contactverbod zou opleggen, zodat de tweelingbroers elkaar niet meer mogen zien. Ook zouden de broers zich niet mogen begeven in de buurt van de woning die ze hebben overvallen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.