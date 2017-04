Langste schilderij van Dokkum is weer terug

Publicatie: vr 14 april 2017 14.48 uur

DOKKUM - Na een lang restauratieproces komt het 'langste schilderij van Dokkum' dan eindelijk te hangen in Museum Dokkum. Tijdens het Paasweekend is het schilderij na 70 jaar weer voor publiek te bezichtigen.

Dit langste schilderij van Dokkum (240 cm lang) is één van slechts een handvol schilderijen uit de 18e eeuw met Dokkum als thema. Het schilderij toont de haveningang van Dokkum, aan de oostkant van de stad, met de Halvemaanspoort en de Kettingbrug duidelijk herkenbaar. In het museum krijgt het schilderij een plek in 'Het verhaal van de geschiedenis van Dokkum'.

Met een crowdfund-actie werd vorig jaar in drie weken tijd het streefbedrag van € 3.610 binnengehaald. Daarna is er bijna een jaar aan gewerkt om het schilderij weer in een goede staat te krijgen.

Openingstijden Paasweekend:

vrijdag 10-17 uur

zaterdag 10-17 uur

zondag gesloten

maandag 12-17 uur