Big bags moeten ovonde veilig(er) maken

Publicatie: vr 14 april 2017 14.30 uur

HURDEGARYP - Op Goede Vrijdag zijn er tientallen big bags geplaatst op de ovonde bij Hurdegaryp. De rij met gevulde zakken is geplaatst aan de oost- en westzijde van de ovonde. De provincie Fryslân heeft de zakken laten plaatsen om de veiligheid te verbeteren.

Eind maart reed een 71-jarige automobilist uit Buitenpost rechtdoor toen hij vanaf de rondweg van Hurdegaryp de ovonde naderde. De auto schoot vervolgens 10 tot 15 meter naar beneden. Het voertuig botste vervolgens op de vangrail in de middenberm van de Centrale As en kwam op de overkant van de middenberm op de kop tot stilstand. Omdat er nergens een afscheiding aanwezig was, kon het ongeval gebeuren.

De provincie Fryslân gaat nu nadenken over hoe er een permanente oplossing kan komen die de veiligheid ten goede komt.

